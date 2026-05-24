Unlikely Challenger Halts Former Governor Danjuma Goje’s Bid for Fifth Senate Term

The political dominance of former Governor of Gombe State, Senator Muhammad Danjuma Goje, in Gombe Central Senatorial District may have finally met its toughest challenge yet not from a long-established political rival or a wealthy political dynasty, but from a retired police officer whose emergence dramatically altered the political calculations within the ruling All Progressives Congress in the state.
After nearly 16 years of political dominance in Gombe Central Senatorial District , former Governor Danjuma Goje ’s bid for a fifth Senate term was halted by an unlikely challenger — retired Deputy Commissioner of Police Mohammed Ahmed .
The political dominance of former Governor of Gombe State, Senator Muhammad Danjuma Goje, in Gombe Central Senatorial District may have finally met its toughest challenge yet not from a long-established political rival or a wealthy political dynasty, but from a retired police officer whose emergence dramatically altered the political calculations within the ruling All Progressives Congress in the state
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