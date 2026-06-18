Ultimate Health HMO Intensifies Efforts to Expand Health Insurance Coverage to Nigeria's Informal Sector

The Ultimate Health HMO has intensified efforts to expand health insurance coverage to Nigeria's large informal sector by deploying digital technologies and innovative healthcare solutions. The company disclosed this at its 14th Annual General Meeting, held after its 39th board meeting, amid renewed Federal Government efforts to deepen health insurance penetration following the enactment of the National Health Insurance Authority Act, 2022.
The Ultimate Health HMO has intensified efforts to expand health insurance coverage to Nigeria 's large informal sector by deploying digital technologies and innovative healthcare solutions.
The company disclosed this at its 14th Annual General Meeting, held after its 39th board meeting, amid renewed Federal Government efforts to deepen health insurance penetration following the enactment of the National Health Insurance Authority Act, 2022. The Managing Director and Chief Executive Officer, Lekan Ewenla, said the company was targeting the informal sector because it remained largely underserved by health insurance providers.
According to statistics, only a small percentage of Nigerians work in the organised private sector, making it imperative for HMOs to broaden their reach. The company has adopted the benefit package currently enjoyed by federal civil servants and extended it to artisans, traders, and small business owners. The Chairman of Ultimate Health HMO, Abulaziz Abdullahi, said the company had recorded significant growth in enrolment and was deliberately diversifying its client base beyond the public sector.
The NHIA Act has created fresh opportunities for expanding healthcare access across the country, and the company is leading the way to ensure coverage is not limited to the formal sector
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