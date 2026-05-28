Newly deployed Acting Area Controller promises integrity, due process in Ports & Terminal Multiservices Limited Command

The newly deployed Acting Area Controller in charge of the Ports & Terminal Multiservices Limited Command of the Nigeria Customs Service, Nura Ibrahim, has promised to operate with integrity and follow due process while ensuring seamless trade facilitation. The command's Public Relations Officer, Abdullahi Abubakar, a Chief Superintendent of Customs, stated this in a statement on Tuesday.
The newly deployed Acting Area Controller in charge of the Ports & Terminal Multiservices Limited Command of the Nigeria Customs Service, Nura Ibrahim , has promised to operate with integrity and follow due process while ensuring seamless trade facilitation .
The command's Public Relations Officer, Abdullahi Abubakar, a Chief Superintendent of Customs, stated this in a statement on Tuesday. According to the statement, Nura Ibrahim stated this when he formally took over as the new CAC of the command from the outgoing Controller, Joseph Anani, on Monday at the command.
'I want you to know this: I am here to work with you, not merely to lead you. Under my watch, integrity will be non-negotiable. Trade facilitation will remain our priority. Due process will be strictly respected, and teamwork will be our greatest strength.
Results will be achieved through collaboration, not fear. Together, we will take this command to greater heights,' Ibrahim said
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