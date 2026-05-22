MOSOP Calls for Total Peace and Reconciliation in Ogoni

The Movement for the Survival of the Ogoni People (MOSOP) has called on the families of slain Ogoni leaders to embrace total peace and reconciliation. MOSOP President, Olu Andah Wai-Ogosu, stated this on Thursday at a news briefing marking the 32nd anniversary of the killing of the Ogoni four in Giokoo community in Gokana Local Government Area of Rivers State.

MOSOP President, Olu Andah Wai-Ogosu, stated this on Thursday at a news briefing marking the 32nd anniversary of the killing of the Ogoni four in Giokoo community in Gokana Local Government Area of Rivers State. Wai-Ogosu emphasized that the killing of four prominent Ogoni leaders led to a leadership gap in Ogoni and that the wounds created by the losses are yet to heal.

He urged all sons and daughters of Ogoni, especially families directly affected by the 1994 crisis and subsequent executions, to embrace forgiveness and work towards rebuilding trust and unity





