Kwankwasiyya Movement Leader Rabiu Kwankwaso Announces Aminu Gwarzo as Kano Governorship Candidate

Rabiu Kwankwaso, the national leader of the Kwankwasiyya movement, has announced the selection of Aminu Gwarzo as the Kano governorship candidate of the Nigeria Democratic Congress (NDC) ahead of the 2027 elections. The decision was made following consultations within the party and guided by the principles of equity, fairness, loyalty, and competence.
The former Kano State governor also announced Nasiru Gawuna as the party’s candidate for the Kano Central Senatorial seat. According to him, the decision followed consultations within the party and was guided by the principles of equity, fairness, loyalty, and competence.
"I am delighted to announce that His Excellency, Comrade Aminu Abdussalam Gwarzo has been selected as our Kano NDC gubernatorial candidate for the upcoming elections. " This decision was made in the spirit of equity, fairness, loyalty, and competence — values that remain central to our party and Kwankwasiyya’s progress and unity," the statement read. Kwankwaso also prayed for a peaceful and successful affirmation exercise, expressing optimism about the party’s chances in the elections.
"As we proceed with today’s affirmation exercise, I pray for a seamless, peaceful, and successful process. May Almighty Allah grant us resounding victory in the forthcoming elections," he stated. Gwarzo, a longtime ally of Kwankwaso, was the immediate past Deputy Governor of Kano State under Governor Abba Yusuf. He was Commissioner for State Affairs during Kwankwaso’s administration and served as Chairman of Gwarzo Local Government Area.
He resigned as Kano deputy governor after Yusuf defected to the All Progressive Congress before joining African Democratic Congress alongside Kwankwaso and later shifting to the NDC. He was the All Progressives Congress governorship candidate in the 2023 election
