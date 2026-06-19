Federal Government Intensifies Efforts to Improve Revenue Collection and Reduce Leakages with RevOp Digital System

The Federal Government has intensified efforts to improve revenue collection and reduce leakages by engaging commercial banks to implement the Revenue Optimisation Assurance Platform (RevOp), a digital system designed to enhance transparency and accountability in public finance management. RevOp provides a centralised digital platform that enables government agencies to generate bills, collect payments, monitor transactions, and report revenue in real time.
The Federal Government has intensified efforts to improve revenue collection and reduce leakages by engaging commercial banks to implement the Revenue Optimisation Assurance Platform (RevOp), a digital system designed to enhance transparency and accountability in public finance management.
RevOp provides a centralised digital platform that enables government agencies to generate bills, collect payments, monitor transactions, and report revenue in real time. The platform has recorded progress since its introduction, but implementation challenges persist, particularly among some banking personnel responsible for processing payments. The government remains committed to deploying technology-driven solutions to strengthen revenue generation and improve financial management across public institutions.
Commercial banks play a critical role in ensuring the initiative's success, and financial institutions are urged to ensure that knowledge gained from the workshop reaches branch managers, customer service officers, and tellers who interact directly with members of the public
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