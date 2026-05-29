Eid-el-Kabir frontline visit boosts morale of troops fighting banditry in North-West

The Special Adviser on Security Matters to the Sokoto State Governor, Col. Ahmed Usman (retd.), has described the Eid-el-Kabir frontline visit by the Chief of Army Staff, Lt. Gen. Waidi Shuaibu, as a major morale booster for troops engaged in counter-banditry operations in the North-West. The visit reflected the Nigerian Army’s commitment to the welfare and motivation of personnel serving in difficult operational environments.
Godwin Mutkut, visited troops stationed at the Forward Operating Base in Tureta Local Government Area of Sokoto State, where he celebrated Eid-el-Kabir with the soldiers and shared lunch with them. The visit reflected the Nigerian Army’s commitment to the welfare and motivation of personnel serving in difficult operational environments. The security adviser also reaffirmed the commitment of the Sokoto State Government under Governor Ahmed Aliyu to supporting security agencies operating across the state.
He urged residents to continue supporting security agencies with credible and timely information that could assist ongoing military operations. The special adviser prayed for the success of ongoing military operations and wished troops across various operational theatres a peaceful and successful Eid-el-Kabir celebration
